شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد خارج تدريبات الزمالك الجماعية والأبيض يؤكد:"بإذن من الجهاز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مصطفى محمد مهاجم الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية بإذن من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ضمن البرنامج التأهيلي الذي ينتفذه اللاعب تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الإثنين المقبل المقبل الموافق 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام وكان الفريق الأبيض قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.

كشف الإعلامي محمد شبانة في تليفزيون الخليج 365 أن الثلاثي أيمن يونس، الرئيس التنفيذي لـ لجنة كرة القدم بنادي الزمالك، والمستشار هشام إبراهيم واللواء عماد عبد العزيز أعضاء اللجنة المشكلة لإدارة الزمالك عقدو جلسة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق من أجل الحديث معه حول استمراره مع الأبيض بعد تلقيه عرضًا من سانت إتيان الفرنسي ولكن جاءت رغبة اللاعب متمثلة في الاحتراف مع وعد النادي الفرنسي بزيادة حجم المقابل المالي للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي، تابع شبانه في برنامجه مع شبانة علي تليفزيون الخليج 365 أن مسئول بالزمالك أكد إن مصطفى محمد يرفض البقاء في ميت عقبة ويضغط بقوة من أجل قبول عرض رحيله.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.