شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب .. فريدة عماد لاعبة هليوبوليس: هوايتي العب بابجى وحلمى أصبح سيدة أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "فريدة عماد " لاعبة كرة اليد فى نادى هليوبوليس ، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

لعب البابجى .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

ألفريدو .

من نجمك المفضل ؟

أحمد رزق.

من مطربك المفضل ؟

الكندى ذا ويكند

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

سيدة أعمال .

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

بهزق اللى بيعاكسنى فى الشارع .









مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

كيت بيكينسيل.

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال .

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

الأفضل أنه يكون رياضى .