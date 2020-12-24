شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. اجتماع لباتشيكو.. وتأهيل عبد الشافى وعبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل إنطلاق المران، اليوم، وطالب باتشيكو من اللاعبين خلال الجلسة بغلق الملف الإفريقي بعد التأهل رسميا لدور المجموعات، والتركيز في لقاء سموحة المقبل من أجل العودة للانتصارات ومواصلة المنافسة على الصدارة، حيث سيلتقى الزمالك يوم الإثنين المقبل مع سموحة، فى الجولة الثالثة بالدورى.

وحرص المدير الفني للزمالك على شرح الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها بشكل نظري داخل أرض الملعب، ومنح تعليمات خاصة للاعبين، خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، فقرة تأهيلية خاصة للاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة وتضمنت الوحدة التدريبة الجرى الخفيف حول الملعب تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى الوصول بلاعبي الفريق لأعلى جاهزية بدنية استعدادا للمنافسات المقبلة وكان الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.

فيما أدى محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق، تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل ويخضع عبدالشافي حاليا لفترة تأهيل استعدادا للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مشاكته في لقاء الأهلي بالموسم الماضي.

كما واصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا، وعودته للتدريبات مرة أخرى واستكمل اللاعب تدريباته بعقد جلسة تأهيل في صالة الجيم وكان عبدالله جمعة تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية والتي تسببت في غيابه عن بعض مباريات الزمالك قبل أن يتعافى من الفيروس.