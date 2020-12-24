وزير الرياضة و مجلس الأهلي ونجوم الزمالك يشيعون جثمان المستشار احمد البكري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على حضور جنازة المستشار احمد البكري رئيس نادى الزمالك والذى وافته المنية صباح اليوم الخميس متأثرا باصابته بفيروس كورونا. سادت حالة من الحزن بعد اعلان وفاة المستشار احمد البكرى باحدى المستشفيات، وتناول أخبار وفاته رواد مواقع التواصل الاجتماعى والصفحات الرياضية معبرين عن حزنهم من فاجعة وفاة رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك كما تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي وطارق قنديل عضو المجلس وأيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك وفاروق جعفر وأحمد سمير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتشييع جثمان المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك، والذي توفي صباح اليوم الخميس. وعقب وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، تصدر هاشتاج "احمد البكري" ترند تويتر في مصر، للإعلان عن وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس نادي الزمالك، ولقى الخبر صدمة وتفاعلا كبيرا من رياضيين ورواد السوشيال الميديا، وتوالت برقيات العزاء والمواساة للأسرة الرياضية في وفاة المسئول الأول عن أحد أكبر الأندية في مصر.

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