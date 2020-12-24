شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسونیدیب في دورى أبطال أفریقیا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلي مباراة العودة أمام سونيديب بطل النيجر في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 5 يناير المقبل حيث إستقر مسئولو القلعة الحمراء على إختيار يوم 5 لخوض مباراة العودة بعدما منحهم الأتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إختيار يوم 5 أو 6 يناير المقبل لخوض مباراة العودة.

وفاز الأهلي على بطل النيجر أمس ، الأربعاء، بهدف نظيف سجله المالي أليو ديانج في على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى توّج الأهلي بها يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن ثلاثي الفريق رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، سوف يخضع لمسحة جديده خلال ٤٨ ساعة للتعرف على مستجدات حالتهم الصحية بعدما غاب الثلاثي عن رحلة الأهلي إلى النيجر بعدما كشفت المسحة التي أجراها الفريق في القاهرة قبل السفر عن تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن بيتسو موسيماني يخضع لمسحة جديدة خلال الساعات المقبلة وعلى ضوء نتيجتها يتحدد موعد عودته لقيادة تدريبات الفريق والتواجد في المباريات الرسمية.

وأكد مدير الكرة أن آخر مسحة أجراها موسيماني، جاءت نتيجتها إيجابية، ويخضع للعلاج وفقاً للبرنامج الطبي الخاص بوزارة الصحة.

وأوضح عبدالحفيظ، أن موسيماني على تواصل دائم مع الجهاز المعاون له، وعقد جلسة فيديو كونفرانس مع معاونيه أثناء وجود الفريق في النيجر لوضع البرنامج التدريبي وخطة اللعب.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة فجر اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف.