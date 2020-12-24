شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة وأحمد سليمان وجدو وبيومى ينعون وفاة احمد البكري رئيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، المستشار احمد البكرى رئيس نادى الزمالك والمكلف بإدارة الزمالك الذى توفى، منذ قليل، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وغرد ابو ريدة على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: " إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء في وفاة المستشار احمد البكري رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك. اللهم اغفر له وارحمه وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".



هانى ابو ريدة

احمد البكري

وعبر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عن حزنه لوفاة المستشار أحمد البكرى رئيس نادى الزمالك والمكلف بإدارة الزمالك، وقدم العزاء على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "البقاء لله فى وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس الزمالك.. خالص التعازى لعائلته وأسأل الله العلى القدير أن يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة".



احمد سليمان

وفاة احمد البكري

كما حرص المحلل الرياضي خالد بيومي، على المشاركة فى تقديم العزاء فى وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس نادى الزمالك والمكلف بإدارة الزمالك، برسالة على "تويتر"، قائلا: " لا اله الا الله .. البقاء لله في وفاة المستشار احمد البكري رئيس نادي الزمالك المؤقت .. اسكنة الله فسيح جناتة وللاسرة وكل جماهير نادي الزمالك الصبر والسلوان".



خالد بيومى

ونعى محمد ناجي جدو مهاجم الأهلي والجونة ومنتخب مصر السابق، الراحل برسالة على حسابه بـ "تويتر"، "ان لله وانا اليه راجعون البقاء لله في وفاة المستشار احمد البكري رئيس نادي الزمالك المؤقت .. غفر الله له و اسكنه فسيح جناته".



جدو على تويتر

وكانت حالة من الصدمة والحزن لمتابعى كرة القدم بعد وفاة رئيس نادى الزمالك والمكلف بإدارة الزمالك المستشار احمد البكرى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد 24 يوم فقط من تكليفه بإدارة القلعة البيضاء، قبل أن يصاب بالفيروس ويدخل على إثرها المستشفى.

ورغم أن المدة كانت قليلة للغاية إلا أن البكرى كان دائم التأكيد أنه كلما سنحت له الفرصة للحديث قبل اعلان اصابته بفيروس كورونا فى الحادى عشر من ديسمبر على طمأنة جماهير الزمالك بأنه لا مساس بهيكل الفريق على الإطلاق وذلك عبر توفير كافة احتياجاته للمنافسة فى الموسم الجديد على كافة الألقاب.