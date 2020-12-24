شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد الموعد الجديد لقمة الزمالك والأهلي بعد مباريات الأسبوع السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد علي إقامة مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة للدوري التي تم تأجيلها لأجل غير مسمي في نهاية مباريات الدور الأول للدوري بعد تأجيلها علي ان يتم تحديد موعدها النهائي عقب انتهاء مباريات الجولة السادسة للدوري.

قرر مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري، واستبدالها بمباراتي سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب، ومباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي.