اتحاد الكرة يحدد الموعد الجديد لقمة الزمالك والأهلي بعد مباريات الأسبوع السادس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد علي إقامة مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة للدوري التي تم تأجيلها لأجل غير مسمي في نهاية مباريات الدور الأول للدوري بعد تأجيلها علي ان يتم تحديد موعدها النهائي عقب انتهاء مباريات الجولة السادسة للدوري.
قرر مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري، واستبدالها بمباراتي سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب، ومباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي.
وأعلن مسئولو نادي الزمالك إقامة عزاء للراحل المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس متأثرا باصابته بفيروس كورونا، يوم الأحد المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.
وقال عصام سالم المتحدث باسم نادى الزمالك في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تم إعلان الحداد 3 أيام داخل النادي وفي جميع فرق النشاط بالنادي ما عدا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على ان يرتدي اللاعبين شارة سوداء في لقاء سموحة يوم الاثنين المقبل.
و أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل.
يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.
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