شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان ينعى المستشار احمد البكري رئيس الزمالك بعد وفاته متأثراً بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، المستشار احمد البكري ، رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك والذى توفى صباح اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وأصدر أسوان بياناً رسمياً قال فيه: ينعى نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى ، ينعون جميعا ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله المستشار / أحمد البكرى، رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان " إنا لله وإنا إليه راجعون ".



اسوان

وفاة احمد البكري

وسادت حالة من الحزن بعد اعلان وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل، باحدى المستشفيات، وتناول أخبار وفاته رواد مواقع التواصل الاجتماعى والصفحات الرياضية معبرين عن حزنهم من فاجعة وفاة رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك.

وعقب وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، تصدر هاشتاج "احمد البكري" ترند تويتر في مصر، للإعلان عن وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس نادي الزمالك، ولقى الخبر صدمة وتفاعلا كبيرا من رياضيين ورواد السوشيال الميديا، وتوالت برقيات العزاء والمواساة للأسرة الرياضية في وفاة المسئول الأول عن أحد أكبر الأندية في مصر.

وبالتطرق إلى جانب من تغريدات الهاشتاج، نعى مغرد قائلا: " لا حول ولا قوة الإ بالله .. وفاة المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك.. ربنا يرحمه"، ومغرد ثان: "وفاة المستشار احمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك متاثرا بإصابته بكورونا فى مستشفى العجوزة، ربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب".