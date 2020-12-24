شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية هاشم وبيومى لمواجهة البنك الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت جاهزية محمد هاشم ومحمد بيومى لاعبا الاسماعيلى بشكل نهائى لمباراة البنك الاهلى حسب تصريحات الجهاز الطبى واصبح موقف مشاركتهما فى لقاء الجمعة وفق رؤية الجهاز الفنى بعد تعرضهم لكدمات بسيطة فى التدريبات ، وانتظم لاعبو الإسماعيلى فى معسكر مغلق عقب مران أمس الاربعاء ضمن برنامج الاستعداد لملاقاة البنك الأهلى يوم الجمعة القادم باستاد الإسماعيلية ، فى رابع جولات مسابقة الدورى الممتاز.

جاء ذلك ، سعيا لفرض التركيز وتجنب تشتيت انتباه اللاعبين ،قبل مواجهة الفريق الصاعد للمرة الأولى فى تاريخه بالمسابقة.

ويقود اليوم الخميس طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الاسماعيلى المران الاول للدراويش عقب توليه المسئولية عصر الثلاثاء الماضى استعداداً لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء غداً الجمعة على استاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة للدوري الممتاز ، ومن المقرر أن يدير محمد وهبة المدرب العام للفريق مباراة البنك الاهلى ثم يبدأ طلعت يوسف إدارة مباريات الدراويش بداية من مواجهة أسوان بالجولة الخامسة للمسابقة.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة، تكليف طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول، و محمد وهبه مدرب عام والكابتن سعفان الصغير مدربا لحراس المرمى والدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال، جاء هذا بعد اجتماع المهندس إبراهيم عثمان مع الكابتن طلعت يوسف.

ولم يعرف الإسماعيلي الفوز في أول 3 مباريات في الدورى هذه الموسم، حيث تعادل مع المصرى سلبيا، ومع الإنتاج الحربى 3 /3 وسقط أمام الجونة 2 /1، في المقابل تعادل البنك الأهلى في أول مبارياته مع وادى دجلة 1 /1 ، وسقط أمام سيراميكا كليوباترا 3/1، وفاز على الإنتاج الحربى 3 / 0.

وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردوالذى قاد الدراويش فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.