شكرا لقرائتكم خبر عن س &ج.. كل ماتريد معرفته عن الموعد الجديد لقمة الأهلى والزمالك وكواليس تأجيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاحديث في الشارع الكروى سوى عن قرارإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، رسميًا، بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى ، وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الإثنين المقبل، الموافق 28 ديسمبر، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية.

س: لماذا قرر إتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة ؟

ج: لم يقدم اتحاد الكرة أي أسباب لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في بيانه الذي خرج في 23 ديسمبر 2020، لكن يمكننا التكهن ببعض الأسباب وعلى رأسها الموجة الثانية من فيروس كورونا والتي ظهر تأثيرها جلياً على المعسكرين الأحمر والأبيض بجانب صعوبة استقدام طاقم حكام أجانب للقمة بعد تعليق رحلات الطيران في عدد من الدول الاوربية بجانب رغبة الامن في ابعاد القمة عن توقيت احتفالات العام الجديد.

س: ماهى ارتباطات الاهلى والزمالك بعد تأجيل القمة ؟

ج: قررت إدارة المسابقات إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الإثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي باستاد برج العرب.

بينما تقام مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الإثنين المقبل، باستاد السلام و الأهلي.

س: ماذا عن إصابات كورونا داخل الاهلى والزمالك ؟

ج: بالنسبة للنادي الأهلي، فهناك 4 إصابات بفيروس كورونا في صفوفه، تتمثل في الثلاثي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة، كذلك المدرب بيتسو موسيماني، أما الزمالك، فلديه 4 إصابات أيضًا، لاعبين اثنين هما محمود علاء وطارق حامد، كذلك إبراهيم زارع إداري الفريق، ومحمد الششتاوي أحد أعضاء الطاقم الطبي.

س: ماهو الموعد المقترح لإقامة قمة الاهلى والزمالك ؟

ج: استقر مسؤولو اتحاد الكرة علي إقامة مباراة الزمالك و الأهلي في الجولة الرابعة للدوري التي تم تأجيلها لاجل غير مسمي في نهاية مباريات الدور الأول للدوري بعد تأجيلها علي ان يتم تحديد موعدها النهائي عقب انتهاء مباريات الجولة السادسة للدوري.

س: كيف علق مسئولو الزمالك على قرار تأجيل القمة ؟

ج: أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن إدارة النادي لم تطلب تأجيل مباراة القمة مؤكداً أن اتحاد الكرة كان صاحب قرار التأجيل وأن الزمالك جاهز لخوض المباريات في أي وقت .

وشدد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك على أن النادي يرحب بأي قرارات تأتي في الصالح العام للكرة المصرية وأن فريق الكرة يستعد دائما لخوض المباريات سواء بالبطولة المحلية أو ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

س:كيف علق مسئولو الاهلى على قرار تأجيل القمة ؟

ج: قال سامى قمصان المدرب العام للنادى الاهلى أن فريقه في كامل الجاهزية من أجل خوض مباراة القمة أمام الزمالك في موعدها، لكننا لا نعرف ما الذي سيحدث مستقبلًا وبالتأكيد سوف نتواصل مع المدير الفني ونستعد للمباراة المقبلة.