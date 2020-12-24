شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يهنئ ”الخليج 365” على الفوز بجائزة الصحافة الذكية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فرج عامر رئيس نادى سموحة، بالتهنئة لمؤسسة الخليج 365 لحصولها علي جائزة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية من نادى دبى للصحافة.

وأكدت عامر أن حصول مؤسسة الخليج 365 متوقعا نظرا لحرفيتها فى نقل الاحداث بمصداقية وبشكل سريع بجانب الحيادية التى تتسم بها فى نقل الاخبار تستحق هذه الجائزة عن جدارة حيث تعد أحد أهم وأكثر المؤسسات الصحفية والعربية مواكبة لمستجدات العمل الصحفي مما حقق لها انتشار واسع وتأثير كبير في مصر والعالم العربي.

وأكد رئيس رئيس نادى سموحة أن مؤسسة الخليج 365 نجحت في الوصول لكافة طبقات الشعب المصرى وكسبت احترامهم لمصداقيتها وسرعتها فى نقل الاخبار وتمنى عامر المزيد من الجوائز لمؤسسة ”الخليج 365”.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

وجائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.