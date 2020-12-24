شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي وفاروق جعفر وأيمن يونس يحضرون تشييع جثمان رئيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد مجلس ادارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب ومعه خالد الدرندلي أمين صندوق النادي وطارق قنديل عضو المجلس وأيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك وفاروق جعفر وأحمد سمير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتشييع جثمان المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك، والذي توفي صباح اليوم الخميس.

وأكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

وتولت اللجنة المؤقتة إدارة زمام الأمور بالزمالك يوم 29 نوفمبر الماضي، بعد حل مجلس الإدارة المنتخب برئاسة مرتضى منصور بسبب المخالفات المالية التي رصدتها لجان التفتيش التابعة لوزارة الرياضة وقامت بتحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.



الخطيب في مسجد الشرطة



مجلس الأهلى فى جنازة المستشار أحمد البكري