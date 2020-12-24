الخطيب ووزير الشباب والرياضة يتقدمان جنازة أحمد البكري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اليوم الخميس، جنازة المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك الذي وافته المنية، صباح اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 .

وأقيمت الجنازة بالشيخ زايد، بحضور لفيف من المسئولين وأعضاء مجلس إدارة الأهلي وفي مقدمتهم خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة ومحمد مرجان مدير النادي التنفيذي ، وعدد من المستشارين وقدامي نادي الزمالك، والذين قدموا واجب العزاء لأسرة الفقيد.

وتولى البكري رئاسة نادي الزمالك بصورة مؤقتة في نهاية الشهر الماضي بقرار من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي نتيجة لمخالفات مالية وإدارية في المجلس السابق والذي كان يتولاه مرتضى منصور.

ومن المقرر أن يعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الرئيس المؤقت الجديد للجنة لإدارة الزمالك سواء كان بتعيين النائب هشام إبراهيم أو اختيار اسم آخر.