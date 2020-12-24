"بوكسينج داي" فرصة صلاح المثالية لانتزاع صدارة سباق الحذاء الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اقتربت عطلة عيد الميلاد، حيث تتوقف معظم الدوريات الأوروبية الكبرى عدا إنجلترا التي تشهد خوض جولة "بوكسينج داي" بنهاية العام.

أُطلق عليها اسم "البوكسينج داي" نظرًا لإقامة المباريات في السادس والعشرين من ديسمبر أي في اليوم التالي لاحتفالات عيد الميلاد -وهو عطلة رسمية في بريطانيا-.

باتت إقامة مباريات في ذلك اليوم من تقاليد الدوري الإنجليزي، وعادة ما يقام أكثر من لقاء في توقيت واحد، وهو ما يجعل نسبة مشاهدة المباريات في هذا اليوم مرتفعة باعتباره يوم عطلة.

وبالنظر لجدول هدافي الدوريات الأوروبية (جولدن بوت) الذي يتصدره البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني برصيد 17 هدفًا وبفارق 4 أهداف فقط عن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

أين يقع صلاح بين هدافي الدوريات الأوروبية:

1.روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)- 34 نقطة (17 هدفًا).

2- مكسيم سكافيش (بات) - 28.5 نقطة (19 هدفاً).

3- كاسبر يونكر (بودو جليمت) 27 نقطة (27 هدفًا).

4- كريستوفر نيمان (نورشوبينغ) 27 نقطة (18 هدفاً).

5. محمد صلاح (ليفربول) 27 نقطة (13 هدفًا).

6- راونو سابينن (فلورا تالين) 26 نقطة (26 هدفاً).

7- أمال بيليجرينو (كريستيانسوند) 25 نقطة (25 نقطة).

8- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 24 نقطة (12 هدفاً).

9- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 24 نقطة (12 هدفاً).

10- جاسور ياخشيبوف (باختاكور طشقند) 24 نقطة (16 هدفاً).

فرصة أمام صلاح

جولة "بوكسينج داي" فرصة أمام اللاعب المصري للاقتراب من قمة جدول هدافي الدوريات الأوروبية والتنافس مع ليفاندوفيسكي أو ربما التفوق عليه، فتسجيل 4 أو 5 أهداف ليس صعبًا على هداف بريميرليج الحالي.

فريق ليفربول الإنجليزي تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب سيخوض مباراتين قبل نهاية العام يومي 27 و30 ديسمبر الجاري.

يوم الأحد المقبل، سيستضيف ليفربول نظيره وست بروميتش البيون على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدها سيحل ضيفًا على نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء ضمن الجولة الـ16.

أمام وست بورميتش، لعب صلاح 4 مباريات (3 منها بقميص ليفربول في بريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي موسم 17/18 وواحدة بقميص تشيلسي).

لم يُكتب لصلاح الفوز أمام بروميتش، فبقميص تشيلسي تعادل الفريقان (1-1) بالجولة 26 من منافسات بريميرليج نسخة 13/14، أما بقميص ليفربول ففي بريميرليج لعب مباراتين انتهتا بالتعادل (0-0، 2-2)، بينما خسر الريدز مباراة كأس الاتحاد بنتيجة 3-2.

سجل صلاح هدفين فقط في مرمى بورميتش، وأمامه فرصة جيدة لزيارة شباك الفريق الذي أقال مدربه سلافين بيليتش قبل عدة أيام، حيث يعاني الفريق الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي من تراجع نتائجه.

المباراة الثانية لصلاح في "بوكسينج داي" أمام نيوكاسل يونايتد، ولم يخسر "مو" أمام هذا الفريق مطلقًا في الدوري الإنجليزي.

لعب جناح المنتخب المصري، 7 مباريات ضد نيوكاسل (6 منها بقميص ليفربول وواحدة بقميص تشيلسي).

فاز صلاح بست مباريات ضد نيوكاسل وتعادل في واحدة فقط مع ليفربول (1-1) بالجولة السابعة لنسخة بريميرليج 17/18.

سجل البالغ من العمر 28 عامًا 4 أهداف في مرمى نيوكاسل جمعها بقميص ليفربول.