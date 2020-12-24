كلوب يُعلق على مستقبل صلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، على مستقبل نجم الفريق محمد صلاح بعد الشائعات التي ربطت رحيله عن بطل الدوري الإنجليزي.

كلوب قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ويست بروميتش :"صلاح يمر بلحظة جيدة، لو كانت الكاميرات هنا اليوم لكنت رأيته يضحك كثيرًا ويستمتع بالتدريبات".

وتابع :"حقًا لا يوجد شيء داخليًا بشأن صلاح".

وكان صلاح أثار الشكوك حول مستقبله مع ليفربول بعد حديثه لصحيفة "آس" الإسبانية، حيث فتح "مو" باب الرحيل والانتقال للدوري الإسباني وتحديدًا لأحد القطبين ريال مدريد أو برشلونة.

صلاح لديه عقدًا مع ليفربول حتى عام 2023، حيث كان صاحب القميص رقم 11 انتقل من صفوف روما إلى بطل الدوري الإنجليزي بمقابل مادي وصل لـ48 مليون يورو.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور 14 مرحلة من المسابقة برصيد 13 هدفًا بفارق هدفين عن الثلاثي هيونج سون مين نجم توتنهام والثنائي الإنجليزي جيمي فاردي وكالفرت لوين لاعبا ليستر سيتي وإيفرتون.

ويستعد صلاح في الوقت الحالي لمواجهة ويست بروميتش يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الـ15 من بريميرليج في لقاء مقرر إقامته على ملعب "الآنفيلد".