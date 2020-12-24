قائمة جارديان.. صلاح الثامن عالميًا.. والأفضل عربيًا لعام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أعلنت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الخميس، قائمة مكونة من 100 لاعب ضمن الأفضل لعام 2020.

وجاء نجم ليفربول محمد صلاح في الترتيب الثامن عالميًا خلف كل من: روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ)- ليونيل ميسي (برشلونة)- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)- ساديو ماني (ليفربول)- إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

أما عربيًا فاحتل صلاح قمة اللاعبين العرب متفوقًا على نجم تشيلسي وآياكس السابق الدولي المغربي حكيم زياش والذي جاء في الترتيب رقم 60، في المقابل احتل المغربي الآخر أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الترتيب الـ76 يليله النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

القائمة شهدت تواجد لاعب من فريق عربي وهو الأرجنتيني إيفر بانيجا قائد فريق الشباب السعودي والمحترف السابق في صفوف إشبيلية.

وعلى مستوى اللاعبين الأفارقة جاء صلاح في المركز الثاني خلفًا لزميله ساديو ماني صاحب المركز الخامس.

واحتل مهاجم آرسنال ونجم الجابون بير إيمريك أوباميانج في الترتيب الثالث محتلاً المركز الـ36 ثم حكيم زياش رابعًا وكاليدو كوليبالي مدافع السنغال ولاعب فريق نابولي جاء خامسًا محتلاً الترتيب الـ62.