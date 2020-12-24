الأهلي يقترب من صفقته الشتوية الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية جنوب أفريقية، اليوم الخميس، أن العلاقة بين نادي صنداونز والجناح الأوروجوياني جاستون سيرينو وصلت إلى طريق مسدود.

وأفادت صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، اليوم الخميس، أن العلاقة بين نادي صنداونز وصاحب الـ29 عامًا انهارت على حد قول الصحيفة نظرًا لرعبة اللاعب في الانتقال لصفوف الأهلي.

وكشفت الصحيفة الجنوب أفريقية، أن إدارة صنداونز سوف تحسم مصيره في 27 من الشهر الجاري خاصة أن اللاعب متمرد عن الحضور للتدريبات في الفترة الأخيرة.

وشهدت الفترة الماضية غياب سيرينو عن المشاركة مع صنداونز في المباريات للمرة التاسعة تواليًا حيث لم يخض لقاء جوانج جالاكسي بطل بتسوانا في إطار ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم حسم مستقبل سيرنيو في ظل العرض المقدم من الأهلي لشراء اللاعب بناء على رغبة مدربه السابق بيتسو موسيماني والذي طلب التعاقد مع الجناح الأوروجوياني.

وسبق وأن رفض نادي صنداونز عرضًا من الأهلي بحسب ما كشف عنه يوجش سينغ مدير ومسئول التعاقدات في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، كاشفًا أن ناديه لن يتخلى عن اللاعب سوى بعد الحصول على خمسة ملايين يورو.

وكان موسيماني صرح في وقت سابق خلال حواره عبر شاشة "الأهلي" أنه يريد التعاقد مع لاعبين بمواصفات خاصة تمهيدًا للمشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ القلعة الحمراء.

ويخوض الأهلي بطولة كأس العالم للأندية باعتباره بطلاً لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ليتوّج الفريق الأحمر باللقب القاري التاسع.