تقرير.. هل يتكرر نهائي القرن أم يحتضن ماراكانا أبناءه في "قمة ليبرتادوريس"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - نصف نهائي مثير لكوبا ليبرتادوريس، يبدأ في الخامس من يناير المقبل، وينتهي في الثالث عشر من الشهر ذاته، ويجمع أربعة من أبرز ممثلي الكرة البرازيلية والأرجنتينية، من أجل بطاقتي تأهل لنهائي تاريخي يحتضنه ستاد "ماراكانا" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وحجز بوكا جونيورز الأرجنتيني آخر بطاقات التأهل لنصف نهائي كوبا ليبرتادوريس "دوري أبطال أمريكا الجنوبية" بالفوز على ريسينج الأرجنتيني أيضًا بثنائية نظيفة، ليعوض خسارته ذهابًا بهدف، ويلحق بغريمه المحلي ريفر بليت، وفريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين.

وينتظر العالم نهاية الموسم الأطول في بطولات الأندية، حيث تتبقى بطاقة وحيدة في كأس العالم للأندية، الذي تحتضنه الأراضي القطرية في شهر فبراير المقبل، والذي تأهلت له بالفعل أندية بايرن ميونخ بطل أوروبا، الأهلي بطل أفريقيا، أولسان هيونداي بطل آسيا، تايجرز بطل أمريكا الشمالية والوسطى، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا والدحيل ممثل الدولة المستضيفة.

ويلتقي ريفر بليت مع بالميراس ذهابًا في الأراضي الأرجنتينية بالخامس من يناير، ويلعبان إيابًا في الثاني عشر من الشهر ذاته، بينما تحتضن الأراضي الأرجنتينية أيضًا مواجهة الذهاب بين بوكا جونيورز وسانتوس في السادس من يناير، قبل استضافة الأخير مواجهة الإياب في الثالث عشر من الشهر ذاته.

واكتسب نهائي كوبا ليبرتادوريس جرعة إضافية من الإثارة، بعدما قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إقامة مواجهته من مباراة وحيدة، بدلًا من نظام الذهاب والإياب، وانتهى نهائي النسخة الماضية في ستاد مونيمينتال بمدينة ليما عاصمة بيرو بفوز درامي لفريق فلامنجو البرازيلي على ريفر بليت، حيث تقدم الأخير بهدف حتى الدقيقة التاسعة والثمانين، قبل أن يقلب فلامنجو الطاولة ويفوز باللقب في الوقت بدل الضائع.

نهائي النسخة الحالية المقرر إقامته في الثلاثين من شهر يناير المقبل لا يحمل قيمة خاصة فقط لإقامته بماراكانا أحد أشهر ملاعب العالم، والذي احتضن مواجهتي نهائي كأس العالم 1950 و2014، لكن أيضًا لأن جميع احتمالات نصف النهائي تؤدي إلى موقعة تاريخية جديدة في البطولة.

أحد أبرز تلك الاحتمالات يتمثل في تكرار "نهائي القرن" بين فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينيين، والذي أصبح مثار اهتمام العالم أجمع قبل عامين، عندما تسببت الندية التاريخية بين الفريقين في أحداث درامية.

وتسبب اعتداء جماهير ريفر بليت على حافلة لاعبي بوكا جونيورز في تأجيل مواجهة الإياب، بعد تعادل الفريقين ذهابًا بهدفين لكل منهما، قبل أن يقرر "كونميبول" إقامة النهائي خارج القارة بأكملها، حيث احتضنه ستاد سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وانتهت المباراة بفوز ريفر بليت بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتتويج الفريق بلقب أسطوري على حساب غريمه التاريخي.

نهائي جديد بين الفريقين في العام الحالي سيتمتع بمزيد من الخصوصية، بين رغبة ريفر في تأكيد تفوقه، ورغبة الثأر التي سيدخل بها بوكا جونيورز المواجهة.

على جانب آخر ستشهد الكرة البرازيلية حدثًا تاريخيًا في حالة تأهل فريقي بالميراس وسانتوس للعب نهائي برازيلي خالص في ستاد ماراكانا، يمنح الكرة البرازيلية الهيمنة الكاملة على القارة اللاتينية، بعد تتويج فلامنجو بلقب الموسم الماضي، وتتويج المنتخب البرازيلي بلقب كوبا أميركا "كأس أمم أمريكا الجنوبية" العام الماضي.

نهائي يجمع طرفين أحدهما من عمالقة البرازيل والآخر أحد قطبي الكرة الأرجنتينية سيتمتع أيضًا بإثارة شديدة، خاصة بعد الهيمنة الكاملة للدولتين على نهائي البطولة في السنوات الأربع الأخيرة، حيث تُوج جريميو البرازيلي على حساب لانوس الأرجنتيني بلقب عام 2017، قبل نهائي القرن الأرجنتيني في العام التالي، وتتويج برازيلي جديد على حساب الكرة الأرجنتينية في العام الماضي.