حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على المشاركة في تشييع جثمان المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك الذي وافته المنية صباح اليوم، وذلك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر تأجيل اجتماعه الذي كان مقررا انعقاده في الثانية ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة؛ وذلك للمشاركة في تشييع جثمان رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك.

ونعى النادي الأهلي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك في بيان جاء فيه:

«الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي

و«إنا لله وإنا إليه راجعون». الذي كان مقررا انعقاده في الثانية ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة؛ وذلك للمشاركة في تشييع جثمان رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك.ونعى النادي الأهلي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك في بيان جاء فيه:«الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية ، ينعون ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس إدارة الأهلي يشارك في تشييع جثمان أحمد البكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.