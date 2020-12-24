تدريبات فنية لحراس مرمى الزمالك

خاض ثلاثي الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ، محمود جنش ومحمد ابوجبل ومحمد عواد ، فقرة فنية قوية علي هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة ، وذلك تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب الحراس. حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة ، وذلك تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب الحراس. وحرص عبدالسلام علي تدريب الثلاثي علي بعض الامور الفنية الخاصة ، منها الكرات القريبه والتعامل معها ، وسرعه رد الفعل في اتخاذ القرار ، وبعض الامور الاخري . وظهر الثلاثي بشكل وجاهزية قوية ، استعدادا للفترة المقبلة. علي بعض الامور الفنية الخاصة ، منها الكرات القريبه والتعامل معها ، وسرعه رد الفعل في اتخاذ القرار ، وبعض الامور الاخري . وظهر الثلاثي بشكل وجاهزية قوية ، استعدادا للفترة المقبلة.

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