محمد عبدالشافي يؤدي تدريبات تأهيلية بالزمالك

أدى محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.
ويخضع عبدالشافي حاليا لفترة تأهيل استعدادا للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إصابته بكسرفي الترقوة خلال مشاكته في لقاء الأهلي بالموسم الماضي.
وفي السياق ذاته وواصل عبدالله جمعة مدافع الفريق برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا، وعودته للتدريبات مرة أخرى.
واستكمل اللاعب تدريباته بعقد جلسة تأهيل في صالة الجيم.
وكان عبدالله جمعة تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية والتي تسببت في غيابه عن بعض مباريات الزمالك.
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام.
وكان الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.
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