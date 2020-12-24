تفاصيل جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام بملعب عبداللطيف أبورجيلة . المقام بملعب عبداللطيف أبورجيلة . حيث تحدث معهم وطالبهم بالتركيز على الفترة المقبلة وغلق الصفحة الافريقية . وغلق الصفحة الافريقية . وطالب اللاعبين ببذل اقصي جهد لديهم ومواصلة العمل بقوة . عقب ذلك شرح بعض الأمور الخططية التي سيتم تنفيذها بمران اليوم .

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