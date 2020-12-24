زي النهاردة: الزمالك يهزم الأهلي .. والجماهير الحمراء تنزل الملعب.. والديبة يلغى المباراة

في مثل هذا اليوم من 49 عاما وبالتحديد يوم الجمعة 24 ديسمبر 1971، حقق فريق الزمالك فوزا غاليا على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز.

مجريات المباراة..

وشهدت هذه المباراة دقائق مؤسفة بعد احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح الزمالك سجل منها فاروق جعفر هدف الفوز وتم طرد مروان كنفاني حارس مرمى الأهلي ولم تستكمل المباراة بعد هرج ومرج وضرب بعض اللاعبين لبعضهم، ولم تستكمل المسابقة في هذا الموسم.

تقدم الزمالك بتسجيل هدف عن طريق اللاعب علي خليل مهاجم الفريق، ثم عاد عبد العزيز عبد الشافي من بعيد ليسجل هدف التعادل فى الشوط الثاني، وبعدها بدقائق تدخل مروان كنفاني حارس الأهلي على إبراهيم الدسوقي مهاجم الزمالك فى كرة مشترك، سقط علي إثرها مهاجم الأبيض داخل منطقة جزاء الشياطين الحمر، لـتأتي صفارة الحكم بإحتساب ركلة جزاء للزمالك.

حكم المباراة..

كان حكم المباراة محمد دياب الشهير بالديبة، اعترض

الحارس علي القرار مما دفع لاعبو الأهلي للدخول فى مناوشات مع الديبة، لم يتراجع حكم المباراة عن القرار وتقدم فاروق جعفر لتسجيل ركلة الجزاء بنجاح، لتتقدم مدرسة الفن والهندسة علي الشياطين الحمر بهدفين لهدف.

لما تستمر الأجواء كثيرًا حتي عمت الفوضي بنزول الجماهير لأرض الملعب، قرر الديبة إنهاء المباراة فورًا حفاظًا علي أوراح اللاعبين.

جدير بالذكر أنه بعد هذه المباراة لم يستطع الزمالك الفوز على الأهلي على مدى تسع سنوات حتى يوم 28 نوفمبر 1980 عندما تغلب الزمالك على غريمه التقليدي بهدفين نظيفين لأحمد عبد الحليم وعبد الرحيم محمد.