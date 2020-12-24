أصابة مهاجم الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف بفيروس كورونا

أصيب النجم التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بفيروس كورونا المستجد . وكشف مصدر داخل الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الوفد" أن نتيجة مسحة كورونا والتي ظهرت اليوم أثبتت إصابة اللاعب التونسي بفيروس كورونا . ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم الخميس إستعدادًا لمواجهة نظيره البنك الأهلي غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم الخميس إستعدادًا لمواجهة نظيره البنك الأهلي غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز . ويخضع عماد حمدى ارتكاز الإسماعيلى لاختبار طبى اليوم ، للوقوف على مدى جاهزيته من عدمها للتواجد فى قائمة الفريق للقاء البنك الأهلى. جاهزيته من عدمها للتواجد فى قائمة الفريق للقاء البنك الأهلى. وعانى اللاعب من كدمة فى الكاحل والتى على إثرها ، تم إستبداله فى مواجهة الإنتاج الحربى بالجولة قبل الماضية بمسابقة الدورى المحلى. فى سياق متصل ، بات محمد هاشم ومحمد بيومى جاهزين بشكل نهائى للمباراة حسب تصريحات الجهاز الطبى واصبح موقف مشاركتهما فى لقاء الجمعة وفق رؤية الجهاز الفنى.

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