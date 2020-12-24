وزير الرياضة يدرس اختيار رئيس الزمالك الجديد بعد وفاة المستشار أحمد البكري

يدرس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عددًا من أسماء المستشارين أعضاء نادي الزمالك، لاختيار مستشارًا لرئاسة اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء، وذلك عقب وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة الذي وافته المنية اليوم الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا.

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هشام إبراهيم رئيسًا للزمالك

يتولى المستشار هشام إبراهيم، إدارة نادي الزمالك بشكل مؤقت عقب وفاة البكري، حيث يتولى هشام إبراهيم منصب نائب رئيس اللجنة المعينة لإدارة الأبيض وبالتبعية يصبح رئيسًا لحين قيام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتعيين رئيس أخر للنادي.

وكان قد تم تعيين لجنة من 3 مستشارين لإدارة الزمالك مؤقتا عقب إيقاف مجلس مرتضي منصور، كما جاء وفقا للائحة الخاصة التي يعمل بها النادي والتي أقرتها الجمعية العمومية بناء على توصيات من مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق.

لائحة الزمالك

حيث أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللوائح المنظمة له تنص على تكليف لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالى ومدير النشاط الرياضي لادارة شئون النادي، إلا أن لائحة الزمالك تنص علي: "حال رحيل مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب، يتولى

إدارة النادى ثلاثة من رجال القضاء من أعضاء النادى القدامى".

ونعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأسرة الرياضية المصرية ونادى الزمالك في وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والذى وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي بخالص التعازى والمواساة فى وفاته داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك قد أعلن وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك متأثرًا بفيروس كورونا، منذ قليل.

يذكر أن المستشار أحمد البكري قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.