اتحاد السلة ينعي المستشار أحمد البكري

نعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس متأثراً بإصابته بفيروس كورونا .

وقال الاتحاد في بيانه " مجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والعاملين بالاتحاد، ينعون ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد

البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه اليوم .

داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون»" .