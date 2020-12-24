كال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد المديح للاعبيه بعد تجاوز الأختبار الصعب بالفوز 2 – صفر على غرناطة أمس الأربعاء ليواصل ملاحقة أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني.
ونجا ريال مدريد من بداية صعبة وعلى الرغم من تقدمه في الشوط الثاني بضربة رأس من كاسيميرو عانى الفريق إلى أن حسم كريم بنزيمة الانتصار في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وأبلغ زيدان الصحفيين “كانت مباراة صعبة. قلنا من قبل إنها لن تكون سهلة لنا وحدث ذلك بالفعل.
“(غرناطة) ضغط علينا وقام بعمل جيد عند الاستحواذ على الكرة والشوط الأول كان صعبًا جدًا. لكننا كنا أفضل بعد الإستراحة والفوز كان مستحقًا”.
ومدح زيدان لاعبيه بعد تحقيق الفوز السادس على التوالي بجميع المسابقات بعد سلسلة من النتائج السيئة في نوفمبر وأشار إلى أنه تعلموا التعامل مع الفترات الصعبة خلال فوزهم بتلك المواجهات.
وأضاف “اللاعبون يعلمون أننا سنمر بفترات صعبة في كل مباراة لكننا مستعدون دائمًا”.
وتابع “نحن سعداء بالفوز بست مباريات وأنا سعيد من أجل اللاعبين لأنها تجاوزوا الانتقادات والآن يفخرون بما فعلوه. أريد توجيه التهنئة لكُل لاعبي فريقي”.
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان لا يكترث للانتقادات الموجهة إلى لاعبي ريال مدريد بعد مباراة غرناطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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