اخبار الامارات | الشارقة نحو فك عقدته أمام حتا

يصطدم الشارقة المتصدر والطامح لأستعادة نغمة الانتصارات بعد خسارة أولى هذا الموسم أمام بني ياس، بعقبة عقدته مع حتا الأخير عندما يحل ضيفًا عليه غدًا الجمعة في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإماراتي.

وتعرض الشارقة المتصدر برصيد 23 نقطة وبفارق الأهداف عن الجزيرة، لخسارته الأولى في المرحلة الماضية بعد سقوطه أمام مضيفه بني ياس صفر – 1، وهو سيسعى بالتالي إلى استعادة توازنه لكن مباراته الجمعة لن تكون سهلة في ملعب لم يفز عليه سوى مرة واحدة منذ بداية مواجهاته مع حتا في 2007.

وكان آخر فوز للشارقة في الدوري على حتا في ملعبه عام 2008، وبعدها خسر مرتين وتعادل 3 مرات.

كما ان الشارقة لم يعرف طعم الانتصار سوى مرة واحدة في آخر 7 مباريات جمعته بحتا في كافة المسابقات عندما هزمه العام الماضي بركلات الترجيح 4 – 3 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) في دور ال16 لمسابقة الكأس.

وإعترف مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري ان ” حتا لن يكون سهلًا، فهو في وضع صعب والمباراة في ملعبه، ودائمًا ما يقدم أفضل مستوياته أمام الشارقة”.

ويطمح حتا رغم إحتلاله للمركز الأخير بنقطة واحدة لتكريس هذه العقدة وتحقيق فوزه الأول بعدما مني بتسع هزائم.

وقال مدربه الصربي فلاديمير فيريزيتش “لما لا، لقد شكلنا عقدة للشارقة في المباريات السابقة، ومن حقنا أن نطمح بتحقيق فوزنا الأول في الدوري، لتكون بداية حصد النقاط، وخروجنا من مأزق المركز الأخير”.

وتابع “لكن بكل تأكيد تنتظرنا مباراة غاية في الصعوبة، لاننا سنواجه الشارقة المنافس الأول على اللقب”.

ويأمل الجزيرة بتعثر الشارقة وفوزه على ضيفه عجمان الثالث عشر قبل الأخير بثلاث نقاط، السبت لأعتلاء الصدارة منفردًا لأول مرة هذا الموسم.

ولم يخسر الجزيرة في اخر خمس مباريات، ما سمح له بمشاركة الشارقة في الصدارة وتأكيد أنه أحد المنافسين الكبار على اللقب رغم أن مدربه الهولندي مارسيل كايزر يرى أن فريقه غير مؤهل لذلك.

وقال كايزر “اتفهم ترشيحنا للفوز بالدوري بسبب الانتصارات المتتالية، ولكن موقفي من ذلك ثابت ولن يتغير، لأن الجزيرة يخوض المباريات بعدد أجانب أقل من المنافسين (3 أجانب مقابل 4)، وتشكيلة فريقنا تضم عددًا من اللاعبين الصغار”.

ويلعب الجمعة أيضًا الوحدة الثامن (15 نقطة) والذي لم يعرف الفوز في اخر 4 مباريات، مع الفجيرة الثاني عشر (7 نقاط)، وخورفكان الحادي عشر(8 نقاط) مع الوصل العاشر (12 نقطة).

وستكون مُهمة النصر الثالث (20 نقطة) صعبة عندما يحل السبت ضيفًا على الظفرة السابع (15 نقطة)، في حين يستضيف العين الخامس (18 نقطة) الاتحاد كلباء السادس (17 نقطة).