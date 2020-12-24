حالات كورونا اليوم | سكوت باركر يعزل نفسه تدريبات ومباريات فولهام

قال فولهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس إن مدربه سكوت باركر لن يكون موجودًا مع الفريق عندما يستضيف ساوثامبتون بعد غد السبت لأنه يعزل نفسه عقب نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19 بين أفراد أسرته.

وأضاف فولهام أن نتيجة فحص باركر (40 عامًا) كانت سلبية لفيروس كورونا وقال إنه سيعود لقيادة الفريق في المباراة التالية خارج الديار أمام توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء إذا جاءت نتيجة اختباره سلبية مرة أخرى.

وقال النادي اللندني في بيان “بعد إصابة أحد أفراد أسرته بكوفيد-19، ورغم أن نتيجة اختباره كانت سلبية، يعزل سكوت نفسه حاليًا طبقًا للإرشادات”.

وسيقود مساعد المدرب ستيوارت جراي الفريق أمام ساوثاهامبتون.

ويحتل فولهام المركز 18 في الترتيب بعشر نقاط ويبتعد بنقطتين عن منطقة الأمان.