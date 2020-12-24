حازم إمام: انتظر انضمام رمضان صبحي لصفوف الزمالك

كشف قائد الزمالك، حازم إمام عن لاعبي الأهلي الذين يرحب بانضمامهم للقلعة البيضاء، مشيرًا إلى استغرابه من قرار رمضان صبحي بالرحيل عن المارد الأحمر.

وأكد إمام أنه يتمنى انضمام لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، رمضان صبحي لصفوف الزمالك.

وقال اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في حواره مع الإعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامج “اللعيب” على قناة إم بي سي مصر مساء أول أمس الثلاثاء: “تعجبت من رحيل رمضان عن الأهلي، في البداية اعتقدتها شائعة”.

وأضاف: “هناك لاعبين من الصعب رحيلهم عن الناديين، مثل رمضان صبحي وأحمد فتحي وحسام غالي من الأهلي، وشيكابالا وعبد الواحد السيد من الزمالك”.

وتابع: “أتمنى بالطبع انضمام رمضان صبحي للزمالك، هو مفيد لأي نادي، وأتمنى انضمام علي معلول وعمرو السولية ومحمد الشناوي أيضًا”.

وعن تدخله على رمضان صبحي بعد وقوف الأخير على الكرة في لقاء القمة عام 2015: “لم أندم أبدًا على موقفي لأنه ليس أمرًا شخصيًا، هو حاول التقليل من كيان الزمالك والاستعراض أمامنا، وإذا أعيد نفس الموقف 15 مرة سأكرره”.

كما أكد الظهير الأيمن للزمالك، أن زميله السابق محمود عبدالمنعم “كهربا” كان يتمنى اللعب للأهلي والجميع وقت لعبه للقلعة البيضاء كان يعرف ذلك.

واستدرك: “لكن هذا الأمر لم يكن يؤثر عليه داخل الملعب، كان يبذل أقصى جهد لصالح الزمالك، لكنه كان أهلاويًا وجميع اللاعبين كانوا يعرفون ذلك”.

وتابع: “كهربا كان أكثر راحة في الملعب مع الزمالك، طريقة لعبه كانت مناسبة لنا أكثر، لكن بالتأكيد هو سعيد حاليًا لأنه في النادي الذي يشجعه [الأهلي]”.

وعن فرجاني ساسي، قال: “مستمر مع الزمالك بكل تأكيد، سوف يجدد تعاقده. جميع المحترفين سعداء، لديهم شعبية كبيرة والجماهير تحبهم، الجميع يساعدهم، لماذا يتركوا الفريق؟!”.

وتحدث إمام عن تسريب عقود بعض اللاعبين، قائلًا: “لم أكن أعرف قيمة عقود اللاعبين إلا بعد تسريبها، شىء محزن وعجيب، لماذا يحدث هذا في الزمالك فقط؟”.

وأضاف: “ما يحدث هدفه البلبلة وإثارة الرأي العام، واللاعبين الذين سُربت عقودهم كانوا في منتهى الحزن، وأنا راض بعقدي الأخير مع نادي الزمالك”.

وتابع: “وقعت للزمالك على بياض ثلاث مرات خلال تجديد تعاقدي، ولا أندم على ذلك، وعرض على أموال أكثر بعقود قد تكون أكبر مرتين أو ثلاثة، لكني وقعت للأبيض في النهاية”.

وواصل: “لم يعرض علي أحد الانتقال للأهلي، وسعيد بتواجدي في الزمالك”.

وأكمل: “الأهلي لا يسيطر على الكرة في مصر، الزمالك فاز ببطولات، حققنا السوبر المصري مرتين أمام الأهلي، وبطولتين كأس مصر أيضًا آخر خمس أو ست سنوات”.

وأتم: “سنفوز بالدوري عندما يلعب الزمالك جميع مبارياته كأنها لقاءات كؤوس، وهذا الأمر يعود للاعبين. يجب أن نركز في كل المباريات؛ نحن نفوز في المواجهات الصعبة مثل الأهلي وبيراميدز، بينما نخسر في أخرى من المفترض أن تكون أسهل”.