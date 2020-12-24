الامارات | علي خصيف مستمر مع الجزيرة حتى 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن علي خصيف مستمر مع الجزيرة حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الجزيرة تمديد تمديد عقد قائد وحارس مرمى فريق كرة القدم الأول علي خصيف الحوسني لعقده مع النادي إلى 2023، وفقاً لما نشر على الموقع الرسمي للنادي. وقال علي خصيف في تصريحاته صحافية نشرها النادي: الجزيرة بيتي الثاني وعائلتي الكبيرة وسعادتي كبيرة جداً بتمديد بقائي لاعبا في صفوف الفريق إلى العام 2023".

وأضاف "لدينا تشكيلة رائعة ونبني فريقا قويا للمستقبل، وأنا سعيد لأنني سأستمر في أداء دوري مع الفريق في الفترة المقبلة، وبصفتي قائداً للفريق الأول فأنا فخور جداً بالأدوار الهامة والمؤثرة التي يقوم بها النادي تجاه المجتمع المحلي، وتحديداً خلال فترة جائحة كوفيد-19، ولا أستطيع أن أتخيل نفسي لاعباً لأي فريق آخر باستثناء الجزيرة".

ويعد خصيف البالغ من العمر 33 عاماً عنصرا أساسيا ومؤثرا مع "فخر أبوظبي"، إذ خاض بقميص الجزيرة 431 مباراة محلية وتوج معه بألقاب كأس رئيس الدولة 3 مرات ودوري الخليج العربي مرتان، إضافة لتتويجه أيضا بكأس الاتحاد وكأس الأندية الخليجية وكأس الخليج العربي، وقيادته الجزيرة إلى المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2017.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news