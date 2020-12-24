الامارات | يحيى الملا ضمن حكام النخبة في آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الملا ضمن حكام النخبة في آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الدولي يحيى علي الملا ضمن قائمة حكام النخبة الآسيوية بعد تقييمه في ثلاثة زيارات، وسيتم دعوته للمشاركة في الدورة السنوية لحكام النخبة 2021. وهنأ علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، يحيى الملا على نجاحه في اجتيازه لمرحلة التقييم والإنضمام لنخبة الحكام الآسيوية، مؤكداً في تصريح صحافي أن هذا النجاح يأتي في ظل حرص واهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي للصافرة الإماراتية، ودعمه اللامحدود لتطوير كافة منتسبي قطاع التحكيم بدولة الإمارات.

بدوره عبر يحيى الملا عن سعادته بالإنضمام لقائمة النخبة الآسيوية مؤكداً أن ما وصل إليه بداية من حصوله على الشارة الدولية خلال الشهور القليلة الماضية وإنجاز اليوم تحقق بجهد جماعي وبرامج فنية وخبرات إكتسبها من الكوادر التحكيمية الوطنية بلجنة وإدارة الحكام، ودعم اتحاد الكرة المستمر للمنظومة التحكيمية بالكامل.

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