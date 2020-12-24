شكرا لقرائتكم خبر عن نادي القضاة ينعي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر، اليوم الخميس، ببالغ الأسى والحزن المستشار أحمد البكري، رئيس الاستئناف، ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنية ، جراء إصابته بفيروس كورونا.



وأعرب النادي، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وزملائه ومحبيه داعين الله ، أن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يسكنه فسيح جناته.