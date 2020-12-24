شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يخاطب وزارة العدل لحل أزمة الزمالك بعد وفاة أحمد البكري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن قيام الوزارة بمخاطبة وزارة العدل والمجلس الأعلي للقضاء من أجل مطالبتهم بترشيح أحد المستشارين لانضمامه للجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير نادي الزمالك.
وقال وزير الرياضة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أرسلنا خطاب رسمي لوزارة العدل للاستقرار على الاسم الذي سيتم ترشيحه للانضمام للجنة الزمالك الثلاثية».
وأكد أنه يقوم بتطبيق القانون واللائحة في هذا الشأن وفور وصول ترشيح من وزارة العدل والمجلس الأعلي للقضاء سيتم إضافة المستشار الثالث لمجلس الزمالك على أن يتم تعيين الأكبر سناً رئيساً للجنة وفقاً لدرجتهم الوظيفية في القضاء.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
127,972
-
تعافي
107,961
-
وفيات
7,209
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يخاطب وزارة العدل لحل أزمة الزمالك بعد وفاة أحمد البكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.