شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يخاطب وزارة العدل لحل أزمة الزمالك بعد وفاة أحمد البكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن قيام الوزارة بمخاطبة وزارة العدل والمجلس الأعلي للقضاء من أجل مطالبتهم بترشيح أحد المستشارين لانضمامه للجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير نادي الزمالك.

وقال وزير الرياضة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أرسلنا خطاب رسمي لوزارة العدل للاستقرار على الاسم الذي سيتم ترشيحه للانضمام للجنة الزمالك الثلاثية».

وأكد أنه يقوم بتطبيق القانون واللائحة في هذا الشأن وفور وصول ترشيح من وزارة العدل والمجلس الأعلي للقضاء سيتم إضافة المستشار الثالث لمجلس الزمالك على أن يتم تعيين الأكبر سناً رئيساً للجنة وفقاً لدرجتهم الوظيفية في القضاء.