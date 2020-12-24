شكرا لقرائتكم خبر عن رسالتان من فرجاني ساسي لطارق حامد ومحمود علاء..صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على دعم الثنائي طارق حامد ومحمود علاء زملائه بالفريق بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونشر ساسي، فيديو وصور عبر استوري انستجرام على صفحته الشخصية لطارق حامد وكتب عليها: «وحشتني يا سند»، فيما نشر نفس الصورة والفيديو لمحمود علاء معلقا عليها «وحشتني يا هداف». ويخضع طارق حامد ومحمود علاء لعزل تام في المنزل وفقاً لبرنامج وبرتوكول العلاج من فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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