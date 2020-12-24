شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى ينعى أحمد البكري رئيس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة الزمالك السابق، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، والذى رحل صباح اليوم متأثراً باصابته بفيروس كورونا والذى خضع من خلاله للعزل الصحي لمدة اسبوع قبل وفاته. وكتب أحمد مرتضي عبر تويتر قائلا :«البقاء لله في وفاة المستشار احمد بكري ربنا يرحمة ويصبر أسرته». وتسابق لاعبو الفريق ورموز النادي السابقين على نعي الراحل، ويجري حالياً تجهيز مراسم الدفن وتقرر إقامة عزاء الراحل بمسجد الحامدية الشاذلية. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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