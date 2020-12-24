شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يتقدم بالتعزية في وفاة رئيس نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الكاتب والسينارست مدحت العدل، بتقديم العزاء لأسرة المستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك، والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس بعد اصابته بفيروس كورونا. وقال مدحت العدل، عبر صفحته الرسمية بـ«فبس بوك» :«أتقدم بأحر التعازي إلى أفراد عائلة المستشار أحمد البكري الكريمة على خبر وفاته، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته». يذكر أن الكاتب مدحت العدل أعلن عن نيته في الترشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتحابات المقبلة في نوفمبر المقبل. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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