شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف النشاط و إعلان الحداد في الزمالك بعد وفاة رئيس النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إعلان الحداد بالنادي لمدة ٣ أيام على وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة والذي وافته المنية صباح اليوم. وسيتم إيقاف النشاط الرياضي بالكامل في النادي اليوم، كما سيرتدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي شارات سوداء في المباراة القادمة أمام سموحة ببطولة الدوري. ومن المنتظر أن يقام سرادق العزاء يوم الأحد المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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