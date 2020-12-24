شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينعى أحمد البكري رئيس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الأسرة الرياضية المصرية ونادي الزمالك لوفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والذى وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا. وتقدم الدكتور أشرف صبحي بخالص التعازي والمواساة فى وفاة المستشار أحمد البكرى داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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