شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رئيس نادي الزمالك الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تقرر اسناد مهمة اللجنة المقتة لنادي الزمالك، إلى المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة وذلك بعد وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة السابق والذي توفي صباح اليوم الخميس. و يتولى هشام إبراهيم، منصب نائب رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك و بالتبعية يصبح رئيساً لحين قيام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتعيين رئيس أخر للنادى. وكان المستشار أحمد البكري قد توفي صباح اليوم متأثراً باصابته بفيرس كورونا . الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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