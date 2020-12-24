شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب ينعي رئيس الزمالك الراحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى مجلس إدارة ، نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان و«إنا لله وإنا إليه راجعون». وتوفي رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة بنادي الزمالك صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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