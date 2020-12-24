شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كرستيانو رونالدو يحصل على لوحة سيارة في دبي رقمها CR7 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة- أحمد مصطفى حصل النجم البرتغالي كرسيتانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي على لوحة سيارة مرخصة من دبي، برقم 7 وأحرف CR، وهو الرمز الخاص به.

ويتواجد اللاعب في الوقت الحالي بدبي، للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جوائز جلوب سوكر الذي يقام الأحد المقبل في فندق أرماني برج خليفة بمشاركة نخبة من نجوم العالم، كما يقضي أيضاً إجازة مع أسرته في المدينة المفضلة له.

وكان اللاعب قد نشر صورة صباح اليوم الخميس تجمعه في تدريب مشترك مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، معبراً فيها عن سعادته بالتواجد مع سموه.

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