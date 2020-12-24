شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يعلن تعافيه من فيروس كورونا وعودته لتدريبات الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى نادى الجونة تعافيه من فيروس كورونا الذى عانى منه الأيام الأخيرة ، وكتب الحارس عبر حسابه على فيس بوك :" المسحة سلبية الحمد لله وراجع التمرين مع زمايلى " ، ويستضيف أسوان نظيره الجونة في الثانية والنصف ظهر غداً الجمعة على ستاد السكة الحديد في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زهرة الجنوب بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الجونة على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف بنفس الجولة.

ونعى نادي الجونة وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، بعد إصابته متأثرا بفيروس كورونا اللعين، ونشر نادي الجونة بيانا عبر حسابه على موقع فيس بوك ينعي وفاة رئيس الزمالك: " يتقدم نادي الجونة بخالص العزاء لنادي الزمالك في وفاة المستشار احمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بادارة النادي. نسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

و أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.