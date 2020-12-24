المستشار هشام إبراهيم رئيسا للزمالك بعد وفاة أحمد البكري

كتب: ضياء السقا يتولى المستشار هشام إبراهيم رئيس محكمة بمحكمة اسئناف القاهرة ونائب رئيس اللجنة القضائية بنادي الزمالك، مهام رئيس القلعة البيضاء بشكل مؤقت عقب وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة،متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. وكان هشام إبراهيم يتولى منصب نائب رئيس اللجنة وبالتبعية يصبح رئيساً لحين تعيين رئيس جديد للنادي. وأعلن عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، اليوم. يذكر أن المستشار البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

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