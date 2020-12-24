من هو الراحل المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك ؟

أعلن المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، عن وفاة المستشار أحمد بكرى رئيس اللجنة، بعد صراع مع المرض.

أحمد بكري محمد حميدة هو رئيس محكمة الاسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور.

ولد المستشار أحمد بكري بمحافظة الفيوم، وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة في عام 1980، والتحق المستشار أحمد بكري بالنيابة العامة حيث عمل في جميع مناصبها من رئيس نيابة حتى وصل لدرجة محام عام أول، ثم نائبًا لرئيس محكمة استئناف القاهرة ثم رئيسًا بمحاكم الاستئناف ثم رئيسًا لمحكمة جنايات الجيزة.

وتولى المستشار أحمد البكري رئاسة نادي الزمالك في 29 نوفمبر 2020 بقرار من وزارة الشباب والرياضة وتشكيل اللجنة المعينة لإدارة شئون نادى الزمالك،يترأسها البكري.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا، بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، بقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.