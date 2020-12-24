شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة الداخلية بالزمالك تبث القرآن الكريم حدادا على البكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسئولو الزمالك ببث آيات القرآن الكريم عبر الإذاعة الداخلية للنادى حدادا على وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة للنادي، والذي تم تكليفه برئاسة اللجنة المؤقتة لتسيير أمور النادي بعد قرار حل المجلس السابق بسبب المخالفات المالية.

وأكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

وتولت اللجنة المؤقتة إدارة زمام الأمور بالزمالك يوم 29 نوفمبر الماضي، بعد حل مجلس الإدارة المنتخب برئاسة مرتضى منصور بسبب المخالفات المالية التي رصدتها لجان التفتيش التابعة لوزارة الرياضة وقامت بتحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

ونعت نانسى البكرى نجلة أحمد البكرى رئيس نادى الزمالك وفاة والدها برسالة مؤثرة عبر حسابها على فيس بوك ، وكتبت نانسى : "انا لله و انا اليه راجعون بابا في ذمه الله..اسألكم الدعاء له بالرحمه و المغفره يارب ..طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهراً وغاب عن الدنيا..لن أنساك ولن تلهيني مشاغل ..صلاة الجنازة في مسجد الشرطه بشيخ زايد".