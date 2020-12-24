شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك قبل وفاة رئيس النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر عالمنا صباح اليوم الخميس المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، بعد إصابته متأثرا بفيروس كورونا اللعين، حيث تولى إدارة شئون القلعة البيضاء في ظروف صعبة ونجح خلالها بمساعدة أعضاء اللجنة في إنجاز العديد من الملفات العالقة.

وتولت اللجنة المؤقتة إدارة زمام الأمور بالزمالك يوم 29 نوفمبر الماضي، بعد حل مجلس الإدارة المنتخب برئاسة مرتضى منصور بسبب المخالفات المالية التي رصدتها لجان التفتيش التابعة لوزارة الرياضة وقامت بتحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

ونستعرض كشف حساب اللجنة المؤقتة بالزمالك منذ تسلم المهمة وحتى وفاة رئيس النادى بالتعيين.

واتخذت اللجنة المؤقتة العديد من القرارات بعد تكليفها بالمهمة أولها تشكيل لجنة للكرة برئاسة أيمن يونس ومعه أشرف قاسم مشرفا عام على الفريق وعبد الحليم علي مديرا للكرة، مع تكليف اللجنة بتولي مف كرة القدم بشكل عام.

واعتمدت اللجنة المؤقتة اتمام التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي الوافد من صفوف الصفاقسي التونسي، بخلاف سعيها في توفير مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي ومقدم عقود الموسم الجديد، وبالفعل نجحت في توفير مبلغ من الشركة الراعية ومن عوائد الاشتراكات وتأجير المحلات لسداد جزء من المستحقات المالية.

وأصدرت اللجنة المؤقتة عدة بيانات منذ بدء عملها نهاية نوفمبر الماضي وجاء أبرزهم كالآتي:

البيان الأول

في ضوء البيان الصادر بالامس بشأن الالتزامات المستحقة على النادي فإن اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك قامت بإعداد خطة مدروسة ومتكاملة ومنضبطة لتخفيض وجدولة كافة المستحقات المالية على النادى وذلك فى اطار من التعاون والتنسيق مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية.

وتؤكد اللجنة أن هذه الخطة تتضمن حفظ كافة حقوق النادي المالية لدى الغير والمتضمنة ضخ الكثير من الموارد المالية لخزينة النادى أبرزها مستحقات النادى لدى الشركات الراعية و حقوق البث و الرعاية وايرادات عضويات واشتراكات مستحقة وعوائد الوحدات المؤجرة.

وهو الأمر الذى يمكن إدارة النادى من سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالأجهزة الفنية وعقود اللاعبين ورواتب الموظفين وكافة المستحقات الواجبة على النادى للحفاظ على الاستقرار المالي والإدارى للنادى العريق.

كما تؤكد إدارة النادي أن خطة العمل تستهدف تحقيق الاستقرار للمنظومة الرياضية بالنادى وتقديم وتوفير كل الدعم المطلوب والرعاية الكاملة لجميع الفرق الرياضية بالنادى وخاصة فريق كرة القدم وجميع أعضاؤه من اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والذى نحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال مختلف منافساتهم المحلية والقارية لتحقيق البطولات والانجازات التى ترضى طموح جماهير النادى، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الإدارى للنادى من خلال هيكلة شاملة لجميع القطاعات الإدارية والمالية.

كما تشير اللجنة إلى وجود خطة استثمارية على أعلى مستوى تستهدف تعظيم موارد نادى الزمالك وكذلك إعداد تصور كامل لانشاء فرع نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر وكذلك إنشاء شركات للاستثمار الرياضي والاكاديميات الرياضية.

وتؤكد إدارة نادى الزمالك أنها ماضية بكل عزم وإخلاص على إنجاز مهمتها الموكلة إليها للحفاظ على استقرار النادى وتحقيق إنجازات وطموحات الجماهير والأعضاء وبما يليق باسم ومكانة نادى الزمالك العريق.

البيان الثاني

جاء البيان عبر قناة الزمالك، أن ديون النادي تصل إلى مليار ونصف للمصالح الحكومية منها الضرائب والتأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف وغيرها.

وأضاف البيان أن هناك مديونيات بشأن قضايا تصل إلى 150 مليون جنيه بالإضافة إلى 35 مليون جنيه لاتحاد الكرة المصري.

وأوضح أن اللجنة استلمت خزينة النادي بها مليون و250 ألف جنيه بالإضافة إلى 21 مليون جنيه سيتم تحصيلها من مستأجري المحلات في سور النادي، والأرصدة التي تخص النادي ومتاح التعامل بها هي 5 مليون و416 ألف جنيه.

وأشار البيان إلى أن هناك عجز في الخزينة عند الاستلام وهو مليون و200 ألف جنيه وتم إحالة الأزمة إلى الشؤون القانونية.

وأكد البيان أن هناك 60 مليونًا يجب أن يتواجدوا خلال الأسبوع الحالي لسداد مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي ومقدم التعاقدات في الموسم الجديد، وأن المبلغ المطلوب للنشاط الرياضي يتخطى 500 مليون جنيه.

البيان الثالث

آخر بين للجنة المؤقتة هو نفي خبر وفاة رئيسها منذ 4 أيام قبل أن يعلن خبر وفاتها صباح اليوم الخميس

وجاء فيه ، نفى اللواء مصطفى بكري الشائعات التي ترددت مؤخرا بوفاة شقيقه المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

وأكد بكري أن كل ما تردد بهذا الشأن لا أساس له من الصحة وأن شقيقه حالته مستقرة ويتعافى حاليا من إصابته بفيروس كورونا.