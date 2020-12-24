شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور ينعي المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقته التي تدير القلعة البيضاء بعد وفاة الأخير، وكتب مرتضي منصور على صفحته الرسمية على فيس بوك :"ينعى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار أحمد البكري الذى وافته المنية صباح اليوم، ويتقدم لأسرته وأشقائه بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته" وأكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.