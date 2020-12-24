شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إيجابية عينة موسيماني بعد مسحة كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أثبتت إيجابية العينة واستمرار معاناته من فيروس كورونا، وقال المصدر، إن المسحة التي خضع لها بيتسو موسيماني جاءت إيجابية، وهو ما يعني استمرار غياب المدير الفني عن الأهلي في الفترة القادمة لحين تحول العينة من إيجابية إلى سلبية، مشيرا إلى أن المدرب متواجد حاليا بالمستشفى تطبيقا لاجراءات الحجر الصحي.

وتعرض بيتسو موسيماني، للإصابة بفيروس كورونا المستجد 16 ديسمبر الجاري، حيث خضع بعدها للعلاج في أحدى المستشفيات.

في ذات السياق، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الثلاثي رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، يخضعون لمسحة جديده خلال ٤٨ ساعة للتعرف على مستجدات حالتهم الصحية.

وغاب الثلاثي عن رحلة الأهلي إلى النيجر بعدما كشفت المسحة التي أجراها الفريق في القاهرة قبل السفر عن تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وخضع ربيعة وأفشة والسولية، للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، ويجري الثلاثي مسحة جديدة خلال 48 ساعة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سونيديب أمس بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.