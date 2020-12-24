شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير ينعي وفاة رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى أحمد شوير نجم الأهلي السابق وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، بعد إصابته متأثرا بفيروس كورونا اللعين. وكتب شوبير عبر حسابه على موقع تويتر: "البقاء لله وفاة رئيس نادي الزمالك المستشار أحمد البكري". و أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل. يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

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